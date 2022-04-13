В Минэнерго прокомментировали ситуацию с ценами на нефть

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Российский министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что стоимость нефти до $150 за баррель возможна.

«Стоимость нефти в пределах $80-150 за баррель в принципе возможна», — заявил он в беседе с «Известиями».

Шульгинов также отметил, что главная задача заключается в обеспечении функционирования нефтяной отрасли.

«Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», — подчеркнул министр.

Он добавил, что в условиях текущей неопределённости прогнозировать стоимость нефти трудно, особенно при неконструктивном поведении западных политиков.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский прокомментировал динамику цен на нефть.

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