Специалист по стратегическим исследованиям Островский прокомментировал динамику цен на нефть

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский прокомментировал динамику цен на нефть.

«Стартовав на отметке в $100,70 за баррель Brent, цены бочки доходила до $136. Месяц закончился для нефти на отметке в $108,50 за баррель, показав сильное снижение в последние несколько дней из-за жёсткого локдауна в Китае», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его прогнозу, в апреле возможно продолжение дальнейшего роста цен на нефть, даже несмотря на то, что в марте по сравнению с февралём и январём он замедлился.

«Предполагаемый диапазон движения на апрель составляет $95—130 за баррель, предполагаемый результат апреля — цена в коридоре $115—125 на 30 апреля», — добавил Островский.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.