Песков заявил об отсутствии у Путина планов проводить традиционное военное совещание
В планах президента России Владимира Путина пока нет традиционного военного совещания, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- © Пресс-служба Президента РФ
«Пока в планах нет», — цитирует его РИА Новости.
Песков отметил, что пока идёт операция, командный состав занят.
Ранее Песков прокомментировал ситуацию с участием Путина в саммите G20, который должен пройти в Индонезии.
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