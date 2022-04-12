Песков заявил об отсутствии у Путина планов проводить традиционное военное совещание

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В планах президента России Владимира Путина пока нет традиционного военного совещания, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил об отсутствии у Путина планов проводить традиционное военное совещание
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Пока в планах нет», — цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что пока идёт операция, командный состав занят.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с участием Путина в саммите G20, который должен пройти в Индонезии.

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