Опрос: каждая вторая компания продолжает проводить мероприятия по борьбе с COVID-19

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Александра Самсоненко
Мероприятия по борьбе с коронавирусом продолжает проводить каждая вторая компания. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Опрос: каждая вторая компания продолжает проводить мероприятия по борьбе с COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Так, согласно данным опроса, 49% компаний продолжают борьбу с COVID-19 на рабочих местах.

Чаще всего речь идёт о вакцинации персонала, регулярной дезинфекции помещений, переводе офисов на удалёнку, термометрии и наличии санитайзеров. Часть компаний продолжает закупку средств индивидуальной защиты, чтобы персонал продолжал соблюдать масочно-перчаточный режим.

Сотрудники некоторых предприятий и организаций по-прежнему регулярно сдают ПЦР-тесты. Некоторые компании сохранили возможность получить оплачиваемые выходные за прохождение вакцинации или ревакцинации. Никаких противовирусных мер не практикует уже каждая третья компания.

Всего в опросе приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

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