Рогозин: при строительстве космодрома Восточный удалось отказаться от зарубежных поставок

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что при строительстве космодрома Восточный удалось отказаться от поставок из-за рубежа.
Рогозин: при строительстве космодрома Восточный удалось отказаться от зарубежных поставок
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  • © Kremlin Pool

По словам Рогозина, при строительстве было одно слабое место — баллоны сжатых газов, которые закупались в Южной Корее.

«Докладываю, что в Нижегородской области с губернатором в диалоге наладили производство аналогичных баков полностью, мы полностью здесь импортозаместились», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Ранее Путин заявил, что работа по строительству объектов на космодроме Восточный идёт по плану.

Рогозин также заявил, что строительство взлётно-посадочной полосы на космодроме Восточный планируется завершить в октябре 2022 года.

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