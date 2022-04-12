Рогозин: при строительстве космодрома Восточный удалось отказаться от зарубежных поставок

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что при строительстве космодрома Восточный удалось отказаться от поставок из-за рубежа.

По словам Рогозина, при строительстве было одно слабое место — баллоны сжатых газов, которые закупались в Южной Корее.

«Докладываю, что в Нижегородской области с губернатором в диалоге наладили производство аналогичных баков полностью, мы полностью здесь импортозаместились», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Ранее Путин заявил, что работа по строительству объектов на космодроме Восточный идёт по плану.

Рогозин также заявил, что строительство взлётно-посадочной полосы на космодроме Восточный планируется завершить в октябре 2022 года.