Путин высказался о работе по строительству объектов на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин заявил, что работа по строительству объектов на космодроме Восточный идёт по плану.

«Все идёт у нас здесь по плану. К сожалению, эта пандемия внесла определённые коррективы. Немножко пришлось графики сдвинуть вправо. Но в целом они уточнены, работы будут продолжаться», — цитирует его РИА Новости.

Он также назвал космодром грандиозным объектом с хорошей перспективой развития.

Ранее Путин заявил, что Москва и Минск будут сотрудничать в рамках проекта по производству и запуску специальных космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.