Путин высказался о работе по строительству объектов на космодроме Восточный

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Президент России Владимир Путин заявил, что работа по строительству объектов на космодроме Восточный идёт по плану.
Путин высказался о работе по строительству объектов на космодроме Восточный
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Все идёт у нас здесь по плану. К сожалению, эта пандемия внесла определённые коррективы. Немножко пришлось графики сдвинуть вправо. Но в целом они уточнены, работы будут продолжаться», — цитирует его РИА Новости.

Он также назвал космодром грандиозным объектом с хорошей перспективой развития.

Ранее Путин заявил, что Москва и Минск будут сотрудничать в рамках проекта по производству и запуску специальных космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.

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