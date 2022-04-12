Путин высказался о работе по строительству объектов на космодроме Восточный
- РИА Новости
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«Все идёт у нас здесь по плану. К сожалению, эта пандемия внесла определённые коррективы. Немножко пришлось графики сдвинуть вправо. Но в целом они уточнены, работы будут продолжаться», — цитирует его РИА Новости.
Он также назвал космодром грандиозным объектом с хорошей перспективой развития.
Ранее Путин заявил, что Москва и Минск будут сотрудничать в рамках проекта по производству и запуску специальных космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.