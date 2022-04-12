Космонавт Борисенко поздравил жителей Удмуртии с Днём космонавтики

Лётчик-космонавт Андрей Борисенко поздравил жителей Удмуртии с Днём космонавтики.

Об этом пишет izhlife.ru.

«Я с большой радостью хочу поздравить читателей IZHLIFE и всех жителей Удмуртии с Днём космонавтики. Я знаю, что эта дата имеет для вас особенное значение, потому что ваши предприятия и жители вашей республики внесли свой большой вклад в освоение космоса, особенно на первоначальном этапе», — сказал лётчик-космонавт.

Борисенко также поздравил портал IZHLIFE с запуском нового сайта и пожелал информационному ресурсу добрых новостей и интересных сюжетов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Новосибирске прошла онлайн-встреча кадетов с космонавтом Дмитрием Петелиным, приуроченная ко Дню космонавтики.