Космонавт Борисенко поздравил жителей Удмуртии с Днём космонавтики

Короткая ссылка
Лётчик-космонавт Андрей Борисенко поздравил жителей Удмуртии с Днём космонавтики.
Космонавт Борисенко поздравил жителей Удмуртии с Днём космонавтики
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

Об этом пишет izhlife.ru.

«Я с большой радостью хочу поздравить читателей IZHLIFE и всех жителей Удмуртии с Днём космонавтики. Я знаю, что эта дата имеет для вас особенное значение, потому что ваши предприятия и жители вашей республики внесли свой большой вклад в освоение космоса, особенно на первоначальном этапе», — сказал лётчик-космонавт.

Борисенко также поздравил портал IZHLIFE с запуском нового сайта и пожелал информационному ресурсу добрых новостей и интересных сюжетов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Новосибирске прошла онлайн-встреча кадетов с космонавтом Дмитрием Петелиным, приуроченная ко Дню космонавтики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить