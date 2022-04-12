В Москве 200 млн рублей выделили на тестирование инновационной продукции

В Москве открылся приём заявок на гранты для проведения пилотных тестирований инновационных решений.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Столичные власти выделили 200 млн рублей на тестирование инновационной продукции, которая в том числе может выступить аналогом ранее импортируемых товаров», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что предоставление грантов входит в пакет мер по стабилизации экономики Москвы.

Размер выплаты составит до 2 млн рублей.

Ранее «Взгляд» сообщил, что в Москве состоялось заседание экспертного совета по проведению грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.