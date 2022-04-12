В Госдуме прокомментировали возможность продления программы льготной ипотеки в 2022 году

Короткая ссылка
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что программу льготной ипотеки летом 2022 года могут продлить, сохранив ставку 12%.
В Госдуме прокомментировали возможность продления программы льготной ипотеки в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Программа льготной ипотеки на новостройки была запущена в пандемию — летом 2020 года — как мера поддержки застройщиков. Её неоднократное продление говорит о том, что программа востребована. Продление льготной ипотеки в июле 2022 года обсуждается. При этом условия останутся такими же, как и те, что действуют на данный момент: жилищный кредит под 12% с ограничением по размеру займа в 12 млн рублей для столичных регионов и в 6 млн — для всех остальных субъектов. Теперь под эту сумму подпадает более 80% квартир масс-маркета», — сказал Аксаков.

Депутат отметил, что благодаря сохранению ставки на уровне 12% программа будет становиться всё более рыночной по мере снижения ключевой ставки ЦБ.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали более 1 тыс. льготных ипотечных кредитов в январе 2022 года, их общий объём составил 2,6 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить