Музыкальный критик Соседов прокомментировал отъезд из России ряда артистов

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал отъезд из России ряда артистов.

«Ну уехали и уехали. А что эти звёзды? Какие звёзды, прости, Господи? Ну какие это звёзды», — сказал он Пятому каналу.

Соседов также отметил, что его совершенно не волнуют артисты, решившие отправиться за границу в отпуск или заявившие о желании остаться там жить.

«Без них чище воздух, я бы сказал так. У нас полно прекрасных артистов, которые не уехали, которые остались», — заявил он.

Ранее президент холдинга Berin Iglesias Art, продюсер оперной певицы Анны Нетребко Максим Берин рассказал в беседе с «Известиями» о дальнейших планах артистки после введения западных санкций.

1 марта стало известно, что Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с оперной певицей Анной Нетребко и дирижёром Валерием Гергиевым.