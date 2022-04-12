Музыкальный критик Соседов прокомментировал отъезд из России ряда артистов

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Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал отъезд из России ряда артистов.
Музыкальный критик Соседов прокомментировал отъезд из России ряда артистов
  • Gettyimages.ru
  • © Nicolas Aguilera / EyeEm

«Ну уехали и уехали. А что эти звёзды? Какие звёзды, прости, Господи? Ну какие это звёзды», — сказал он Пятому каналу.

Соседов также отметил, что его совершенно не волнуют артисты, решившие отправиться за границу в отпуск или заявившие о желании остаться там жить.

«Без них чище воздух, я бы сказал так. У нас полно прекрасных артистов, которые не уехали, которые остались», — заявил он.

Ранее президент холдинга Berin Iglesias Art, продюсер оперной певицы Анны Нетребко Максим Берин рассказал в беседе с «Известиями» о дальнейших планах артистки после введения западных санкций.

1 марта стало известно, что Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с оперной певицей Анной Нетребко и дирижёром Валерием Гергиевым.

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