Депутат Наумов прокомментировал уход западных брендов из России

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов прокомментировал уход западных брендов с российского рынка.

«Первое, что мы увидим, — это изменения в рекламе на массовых каналах. Мы почувствуем, как эти десятилетия на нашем рынке доминировал коллективный западный бренд», — сказал депутат в беседе с Life.ru.

Наряду с этим Наумов отметил важность сохранения стабильности на продовольственном рынке.

«Здесь уже, очевидно, давно преобладают российские торговые марки. Очевидно, что продовольственная безопасность опирается на современные национальные марки, которые расширяются и за пределами России», — добавил он.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.