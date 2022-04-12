Малообеспеченные семьи с детьми от 8 до 17 лет в Подмосковье получат спецвыплаты

По указу президента России Владимира Путина малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет получат спецвыплаты — в Московской области это более 90 тыс. человек, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

По словам главы Минсоцразвития Подмосковья Людмилы Болотаевой, на реализацию выплат будет направлено 11,3 млрд рублей.

«Хочу подчеркнуть, что эта выплата — самым нуждающимся семьям, у кого доход ниже 14 700 рублей на каждого члена семьи», — цитирует министра телеканал «360».

При расчёте будет учитываться и имущество семьи. По условиям программы, у неё должно быть не больше одного дома, одной квартиры или одного автомобиля. Размер выплаты составит от 7 тыс. до 14 тыс. рублей.

Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала о выплатах на детей в возрасте от восьми до 16 лет для малоимущих семей.