Малообеспеченные семьи с детьми от 8 до 17 лет в Подмосковье получат спецвыплаты

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По указу президента России Владимира Путина малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет получат спецвыплаты — в Московской области это более 90 тыс. человек, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Малообеспеченные семьи с детьми от 8 до 17 лет в Подмосковье получат спецвыплаты
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По словам главы Минсоцразвития Подмосковья Людмилы Болотаевой, на реализацию выплат будет направлено 11,3 млрд рублей.

«Хочу подчеркнуть, что эта выплата — самым нуждающимся семьям, у кого доход ниже 14 700 рублей на каждого члена семьи», — цитирует министра телеканал «360».

При расчёте будет учитываться и имущество семьи. По условиям программы, у неё должно быть не больше одного дома, одной квартиры или одного автомобиля. Размер выплаты составит от 7 тыс. до 14 тыс. рублей. 

Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала о выплатах на детей в возрасте от восьми до 16 лет для малоимущих семей.

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