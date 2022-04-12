Малообеспеченные семьи с детьми от 8 до 17 лет в Подмосковье получат спецвыплаты
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По словам главы Минсоцразвития Подмосковья Людмилы Болотаевой, на реализацию выплат будет направлено 11,3 млрд рублей.
«Хочу подчеркнуть, что эта выплата — самым нуждающимся семьям, у кого доход ниже 14 700 рублей на каждого члена семьи», — цитирует министра телеканал «360».
При расчёте будет учитываться и имущество семьи. По условиям программы, у неё должно быть не больше одного дома, одной квартиры или одного автомобиля. Размер выплаты составит от 7 тыс. до 14 тыс. рублей.
Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала о выплатах на детей в возрасте от восьми до 16 лет для малоимущих семей.