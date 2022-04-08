Юрист Петрикова рассказала о выплатах на детей для малоимущих семей

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Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала о выплатах на детей в возрасте от восьми до 16 лет для малоимущих семей.
Юрист Петрикова рассказала о выплатах на детей для малоимущих семей
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Похожая выплата уже есть. Новое пособие — аналог того, которое сейчас получают малообеспеченные семьи на детей от трёх до семи лет. Раньше его могли получить только одинокие родители или те, кто получает алименты на ребёнка. Теперь такая мера поддержки доступна и полным семьям», — пояснила она в беседе с Life.ru.

Как отметила Петрикова, для получения выплаты семья должна иметь статус малоимущей. Также члены семьи должны иметь подтверждённый доход или уважительную причину для его отсутствия, к примеру, статус безработного или инвалидность.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области расширили категории получателей соцвыплаты на продукты питания.

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