В Москве 24 апреля откроют сезон речной навигации
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Как сообщают «Известия», формат речных перевозок в этом году будет обновлён: так, для удобства пассажиров на причалах будет создана единая навигация по аналогии с той, что используется в метро. На картах будут отмечены все остановки и места посадки, а каждому маршруту присвоят свой цвет.
Кроме того, в целях снижения вероятности аварийных ситуаций запустят круглосуточный мониторинг акватории Москвы-реки, к которому подключены 44 причала.
В 2021 году за сезон более 31,5 тыс. пассажиров воспользовались речными маршрутами в Московской области.
Перевезли на 30% больше пассажиров, чем годом ранее.