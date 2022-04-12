В Москве 24 апреля откроют сезон речной навигации

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С 24 апреля в российской столице открывается сезон речной навигации, заявили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.
В Москве 24 апреля откроют сезон речной навигации
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как сообщают «Известия», формат речных перевозок в этом году будет обновлён: так, для удобства пассажиров на причалах будет создана единая навигация по аналогии с той, что используется в метро. На картах будут отмечены все остановки и места посадки, а каждому маршруту присвоят свой цвет.

Кроме того, в целях снижения вероятности аварийных ситуаций запустят круглосуточный мониторинг акватории Москвы-реки, к которому подключены 44 причала.

В 2021 году за сезон более 31,5 тыс. пассажиров воспользовались речными маршрутами в Московской области.

Перевезли на 30% больше пассажиров, чем годом ранее.

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