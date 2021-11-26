Более 31 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье

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Более 31,5 тыс. пассажиров воспользовались речными маршрутами в Московской области этом сезоне.
Более 31 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье
  • ©Минтранс МО

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

Перевезено на 30% больше пассажиров, чем годом ранее.

В 2021 году в регионе работала водная пассажирская навигация на трёх маршрутах — в Лыткарине, Коломне и Серпухове.

Следующий сезон откроется в мае 2022 года.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что девять речных трамваев запустят на новых водных маршрутах в Москве в следующем году.

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