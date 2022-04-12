Воробьёв: Подмосковье заняло третье место в России по вкладу в IT-сферу

Московская область замыкает тройку лидеров в России по вкладу в IT-отрасль, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

По его словам, эта сфера нуждается в особом внимании. Воробьёв напомнил о льготах для работников отрасли, среди которых — сниженные ставки по ипотеке и освобождение молодёжи от службы в армии.

«У нас задействовано порядка 30 тыс. человек, и мы третьи в стране по значимости и вкладу в IT-индустрию», — цитирует губернатора «Радио 1».

22 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.