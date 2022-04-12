Воробьёв: Подмосковье заняло третье место в России по вкладу в IT-сферу

Короткая ссылка
Московская область замыкает тройку лидеров в России по вкладу в IT-отрасль, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Воробьёв: Подмосковье заняло третье место в России по вкладу в IT-сферу
  • Gettyimages.ru
  • © Anchiy

По его словам, эта сфера нуждается в особом внимании. Воробьёв напомнил о льготах для работников отрасли, среди которых — сниженные ставки по ипотеке и освобождение молодёжи от службы в армии.

«У нас задействовано порядка 30 тыс. человек, и мы третьи в стране по значимости и вкладу в IT-индустрию», — цитирует губернатора «Радио 1».

22 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить