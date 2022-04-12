Мурашко рассказал о колебании цен на медицинские препараты

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что цены на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, за последний месяц росли и уменьшались в пределах 12%.
Мурашко рассказал о колебании цен на медицинские препараты
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Zadoryn

«Есть увеличение цен по не жизненно важному списку лекарственных препаратов, за последний месяц колебания составляли в пределах 12%», — цитирует его ТАСС.

Министр уточнил, что по лекарствам, входящим в перечень жизненно необходимых и важнейших, отмечались колебания цен в пределах 4%.

Ранее Мурашко заявил о достаточном количестве лекарств в России.

Он также заявлял, что российских оптовиков могут обязать своевременно отгружать лекарства по заявкам аптек.

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