Мурашко рассказал о колебании цен на медицинские препараты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что цены на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, за последний месяц росли и уменьшались в пределах 12%.

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«Есть увеличение цен по не жизненно важному списку лекарственных препаратов, за последний месяц колебания составляли в пределах 12%», — цитирует его ТАСС. Министр уточнил, что по лекарствам, входящим в перечень жизненно необходимых и важнейших, отмечались колебания цен в пределах 4%. Ранее Мурашко заявил о достаточном количестве лекарств в России. Он также заявлял, что российских оптовиков могут обязать своевременно отгружать лекарства по заявкам аптек.