В России пройдут учения по борьбе с пожарами и половодьем

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В пресс-службе МЧС России заявили, что в стране с 12 по 14 апреля пройдут крупномасштабные командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров и последствий весеннего половодья.
В России пройдут учения по борьбе с пожарами и половодьем
  • РИА Новости

«С 12 по 14 апреля на территории России проводятся всероссийские командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров и обеспечению противопаводковых мероприятий», — сказал представитель ведомства РИА Новости.

Он добавил, что старт учениям дал врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Командно-штабные учения пройдут в три этапа во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что в Самарской области введут противопожарный режим с 15 апреля.

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