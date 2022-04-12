В России пройдут учения по борьбе с пожарами и половодьем

В пресс-службе МЧС России заявили, что в стране с 12 по 14 апреля пройдут крупномасштабные командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров и последствий весеннего половодья.

РИА Новости