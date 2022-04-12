В России пройдут учения по борьбе с пожарами и половодьем
- РИА Новости
«С 12 по 14 апреля на территории России проводятся всероссийские командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров и обеспечению противопаводковых мероприятий», — сказал представитель ведомства РИА Новости.
Он добавил, что старт учениям дал врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Командно-штабные учения пройдут в три этапа во всех регионах страны.
Ранее сообщалось, что в Самарской области введут противопожарный режим с 15 апреля.