Противопожарный режим в Самарской области введут с 15 апреля

Противопожарный режим в Самарской области будет действовать с 15 апреля до 15 октября.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на сайт регионального правительства.

Областному Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования поручено проработать график патрулирования лесов, подготовить минерализованные полосы и проследить за уборкой сухой травы.

Также будут усилены проверки пожарной безопасности.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму с 1 по 4 апреля объявлено штормовое предупреждение.