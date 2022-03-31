Противопожарный режим в Самарской области введут с 15 апреля
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Об этом сообщает sova.info со ссылкой на сайт регионального правительства.
Областному Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования поручено проработать график патрулирования лесов, подготовить минерализованные полосы и проследить за уборкой сухой травы.
Также будут усилены проверки пожарной безопасности.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму с 1 по 4 апреля объявлено штормовое предупреждение.