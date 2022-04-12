В Подмосковье запустили приложение для пассажиров общественного транспорта

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Мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта запустили в тестовом режиме в Московской области.
В Подмосковье запустили приложение для пассажиров общественного транспорта
  • Gettyimages.ru
  • © Tero Vesalainen

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Отмечается, что пилотный проект стартовал с подключения автобусов «Мострансавто». Теперь в приложении доступно более 1 тыс. маршрутов перевозчика.

«В новом приложении можно будет строить удобные маршруты, смотреть прогнозируемое время прибытия на нужную остановку. Приложение позволит также узнавать мнение пассажиров о работе общественного транспорта», — передаёт издание «Вести Подмосковья» слова заместителя председателя правительства региона Анны Кротовой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в ближайшей перспективе введут бесконтактную активацию билетов на электрички.

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