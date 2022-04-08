В подмосковных электричках внедряют систему бесконтактной оплаты проезда

Начальник управления компании-перевозчика ИТ «ЦППК» Игорь Евдокимов рассказал, что в Московском регионе в ближайшей перспективе будет введена бесконтактная активация билетов на электрички на всех девяти направлениях.

В беседе с «Российской газетой» он уточнил, что речь идёт об активации билетов, которые приобретаются дистанционно через мобильное приложение ЦППК. В нём производится оплата, а затем проездной документ необходимо активировать на специальных терминалах. Только в этом случае проезд будет считаться оплаченным. Проще всего активировать билет, просто поднеся Android-смартфон к валидаторам.

В настоящее время сервис доступен на трёх направлениях: Казанском, Ярославском и Горьковском. С 5 апреля его распространили на 12 станций Павелецкого направления: Ступино, Михнево, Барынино, Расторгуево, Бирюлёво-Пассажирская, Бирюлёво-Товарная, Варшавская, Аэропорт Домодедово, Москва-Павелецкая, Нагатинская, Верхние Котлы и Домодедово.

Ранее ФАН сообщало, что в Ингушетии появилась возможность оплатить проезд в транспорте картой «Тройка».