В подмосковных электричках внедряют систему бесконтактной оплаты проезда
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В беседе с «Российской газетой» он уточнил, что речь идёт об активации билетов, которые приобретаются дистанционно через мобильное приложение ЦППК. В нём производится оплата, а затем проездной документ необходимо активировать на специальных терминалах. Только в этом случае проезд будет считаться оплаченным. Проще всего активировать билет, просто поднеся Android-смартфон к валидаторам.
В настоящее время сервис доступен на трёх направлениях: Казанском, Ярославском и Горьковском. С 5 апреля его распространили на 12 станций Павелецкого направления: Ступино, Михнево, Барынино, Расторгуево, Бирюлёво-Пассажирская, Бирюлёво-Товарная, Варшавская, Аэропорт Домодедово, Москва-Павелецкая, Нагатинская, Верхние Котлы и Домодедово.
Ранее ФАН сообщало, что в Ингушетии появилась возможность оплатить проезд в транспорте картой «Тройка».