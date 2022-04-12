В школах Москвы откроют аэрокосмические классы с 1 сентября

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В школах Москвы с 1 сентября откроются аэрокосмические классы. Соглашение об этом подписали Департамент образования и науки столицы и госкорпорация «Роскосмос».
В школах Москвы откроют аэрокосмические классы с 1 сентября
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал мэра Москвы.

Ученики аэрокосмических классов будут углублённо изучать технические предметы: математику, физику, информатику. Также для них будут проводить курсы по аэродинамике и баллистике, геоинформатике, навигации, механике космического полёта, применению компьютеров в космической мехатронике.

Вместе с «Роскосмосом» участвовать в реализации образовательного проекта будут ведущие организации и предприятия ракетно-космической промышленности.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, классы будут работать в рамках нового направлением проекта
«Инженерный класс в московской школе».

«Предпрофессиональные классы — одно из ключевых направлений развития московского образования. Многие дети уже со школы активно
интересуются своим профессиональным будущим, и такие классы дают
отличную возможность заранее познакомится с профессией и получить
необходимые навыки для продолжения учебы в высших учебных заведениях.
С нового учебного года совместно с «Роскосмосом» мы открываем новое
направление инженерных классов — аэрокосмические классы. Это очень
перспективное и востребованное направление для нашей страны», — рассказала вице-мэр.

Ранее телеканал «360» передавал, что в текущем году в школы Московской области пойдут 120 тыс. первоклассников.

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