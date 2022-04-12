В НАК заявили о попытках вербовки молодёжи в Сибири украинскими националистами

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России заявил, что украинские националисты пытаются заниматься вербовкой сибирской молодёжи и склонением их к терактам.

Сообщается, что 12 апреля в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание комитета, на котором рассматривались актуальные вопросы профилактики терроризма в Сибирском федеральном округе.

«В условиях проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе особого внимания требуют факты вовлечения в свои ряды членами украинских неонацистских группировок молодёжи и склонение её к совершению преступлений, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств», — говорится в заявлении на сайте НАК.

Ранее сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан уроженец Москвы, сторонник экстремистской организации «Правый сектор»*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).