В НАК заявили о попытках вербовки молодёжи в Сибири украинскими националистами

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) России заявил, что украинские националисты пытаются заниматься вербовкой сибирской молодёжи и склонением их к терактам.
В НАК заявили о попытках вербовки молодёжи в Сибири украинскими националистами
  • РИА Новости

Сообщается, что 12 апреля в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание комитета, на котором рассматривались актуальные вопросы профилактики терроризма в Сибирском федеральном округе.

«В условиях проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе особого внимания требуют факты вовлечения в свои ряды членами украинских неонацистских группировок молодёжи и склонение её к совершению преступлений, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств», — говорится в заявлении на сайте НАК.

Ранее сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан уроженец Москвы, сторонник экстремистской организации «Правый сектор»*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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