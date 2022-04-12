В НАК заявили о попытках вербовки молодёжи в Сибири украинскими националистами
- РИА Новости
Сообщается, что 12 апреля в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание комитета, на котором рассматривались актуальные вопросы профилактики терроризма в Сибирском федеральном округе.
«В условиях проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе особого внимания требуют факты вовлечения в свои ряды членами украинских неонацистских группировок молодёжи и склонение её к совершению преступлений, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств», — говорится в заявлении на сайте НАК.
Ранее сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан уроженец Москвы, сторонник экстремистской организации «Правый сектор»*.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).