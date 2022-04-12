Бочкарёв: перинатальный центр в Коммунарке ввели в эксплуатацию

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что перинатальный центр в посёлке Коммунарка ввели в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор.
Бочкарёв: перинатальный центр в Коммунарке ввели в эксплуатацию

«Общая площадь корпуса, построенного в рамках второй очереди, составляет более 22,4 тыс. кв. м. С его открытием в Новой Москве появится первый акушерский стационар», — отметил Бочкарёв.

В новом здании будет приёмное отделение с экстренным оперблоком, два акушерских физиологических отделения совместного пребывания матери и ребёнка на 100 коек, а также отделение патологии беременности на 30 коек.

Кроме того, в центре заработает отделение реанимации новорождённых на 14 кювезов, отделение анестезиологии и реаниматологии, родовое отделение, клинико-диагностическая лаборатория (экспресс), а также женская консультация и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).

Бочкарёв добавил, что также в рамках объектов второй очереди в Коммунарке продолжается возведение детского стационара, который готов более чем на 50%.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведомство уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах, возводимых на территории города.

«На всех этапах строительства к проверкам привлекался Центр экспертиз (ГБУ ЦЭИИС), специалисты которого выполнили целый ряд лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов», — сказал Войстратенко.

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