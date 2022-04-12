В Орловской области люди вышли встречать российских военных, направляющихся на Украину
В посёлке Змиёвка Орловской области местные жители с российскими флагами вышли к дороге, чтобы поприветствовать российских военных, направляющихся на Украину для участия в спецоперации.
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Ранее российские военные в Донбассе рассказали о письмах поддержки от детей.
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