В Орловской области люди вышли встречать российских военных, направляющихся на Украину

В посёлке Змиёвка Орловской области местные жители с российскими флагами вышли к дороге, чтобы поприветствовать российских военных, направляющихся на Украину для участия в спецоперации.

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Ранее российские военные в Донбассе рассказали о письмах поддержки от детей. 3 апреля попавшие в госпиталь военнослужащие ВС России рассказали о народной поддержке.