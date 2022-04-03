Попавшие в госпиталь российские военнослужащие рассказали о народной поддержке

RT навестил в подмосковном госпитале военнослужащих, которые получили ранения в ходе спецоперации на Украине. Бойцы рассказали о своём самочувствии и о том, как относятся к народной поддержке.

Как рассказал один из военнослужащих, он почувствовал сплочение россиян, которые поддерживают ВС России в социальных сетях.

«Сплочение народа России, начали в соцсетях разного рода ролики [публиковать] о сплочённости, что мы все вместе сила. Очень понравилось мне всё это», — сказал мужчина.

Он добавил, что с помощью народной поддержки Россия добьётся своих целей.

«У сомневающихся я хочу развеять сомнения, потому что зря сомневаются, спецоперация будет выполнена. Пускай никто не беспокоится. Фейки, которые пишут, — это всё ерунда. Это задача людей, которые просто хотят напакостить и напугать. Хочу сказать всем, чтобы никто не боялся», — рассказал он.

Письмо солдатам можно отправить на почту pismosoldaty@rttv.ru.

В конце марта командующий Центральным военным округом Александр Лапин вручил государственные награды российским военным за проявленное мужество и героизм во время освобождения населённых пунктов в Черниговской области.