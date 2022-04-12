Россия выразила протест Франции из-за высылки шести российских дипломатов, сообщили в пресс-службе российского посольства в Париже.

«С российской стороны был выражен решительный протест в связи с недружественной акцией французских властей, на которую неминуемо последует пропорциональный ответ», — цитирует РИА Новости сообщение.

11 апреля во французском МИД сообщили, что шесть российских дипломатов объявлены во Франции персонами нон грата.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона будет жёстко отвечать на любые враждебные акции со стороны западных стран.