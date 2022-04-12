Росавиация продлила ограничения на полёты в ряд аэропортов на юге страны до 19 апреля

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Росавиация заявила о продлении режима ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России до 19 апреля.
Росавиация продлила ограничения на полёты в ряд аэропортов на юге страны до 19 апреля
  • РИА Новости

«До 03:45 по московскому времени 19 апреля 2022 года продлён режим временного ограничения на полёты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиакомпаниям для транспортировки пассажиров в указанные аэропорты рекомендовано организовать их перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось о продлении ограничений на полёты в южную часть России до 13 апреля.

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