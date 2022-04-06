Росавиация продлила ограничения на полёты в ряд аэропортов на юге страны до 13 апреля

Росавиация заявила о продлении режима ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля.

«Режим временного ограничения полётов в российские аэропорты юга и центральной части России продлён. До 03:45 мск 13 апреля 2022 года продлён режим временного ограничения на полёты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиакомпаниям для транспортировки пассажиров в указанные аэропорты рекомендовано организовать их перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось о продлении ограничений на полёты в южную часть России до 7 апреля.