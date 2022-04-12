В Приморье нашли тело пропавшего при опрокидывании лодки охотника

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В Приморье обнаружили тело охотника, накануне вечером пропавшего на реке после опрокидывания лодки.

Как отметили в региональном отделении МЧС, тело было найдено родственниками погибшего.

«По информации ЕДДС Анучинского района, тело погибшего мужчины 1967 года рождения было обнаружено родственниками», — говорится в заявлении.

Уточняется, что 11 апреля в 23:40 по местному времени в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, что в 1 км от села Таёжка на реке Арсеньевка в Анучинском районе перевернулась резиновая лодка с двумя мужчинами, один из которых самостоятельно выбрался на островок.

Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали одного из мужчин с острова на лодке, второго обнаружить не удалось. Со слов спасённого, мужчины возвращались с охоты, их лодка перевернулась.

В октябре 2021 года у берегов Сахалина перевернулась моторная лодка с пятью туристами на борту, никто не пострадал.

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