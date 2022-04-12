В МЧС предупредили о рисках ЧП с самолётами из-за миграции перелётных птиц

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Эксперты ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили о рисках возникновения происшествий с самолётами в связи с сезонной миграцией перелётных птиц.

«Эксперты ВНИИ ГОЧС напоминают о начавшемся сезоне весенней миграции диких перелётных птиц. В связи с этим повышаются риски возникновения авиационных происшествий и инцидентов, причиной которых могут стать столкновения воздушных судов при взлёте и посадке с пернатыми», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали Росавиации организовать надёжное орнитологическое обеспечение полётов.

Ранее Росавиация заявила о продлении режима ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля.

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