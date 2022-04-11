В МЧС заявили о завершении поисковых работ на месте взрыва газа в доме в Подмосковье

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Поисковые работы на месте взрыва бытового газа в доме в подмосковном Ступине завершены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В МЧС заявили о завершении поисковых работ на месте взрыва газа в доме в Подмосковье
  • РИА Новости

«Поисковые работы в Ступине завершены. В результате взрыва пострадали 26 человек, из них шестеро погибли и шестеро госпитализированы», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что к ликвидации последствий взрыва привлекли более 260 человек и 64 единицы техники.

В жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступине 11 апреля произошёл взрыв бытового газа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что семьям погибших при ЧП выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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