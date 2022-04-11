В МЧС заявили о завершении поисковых работ на месте взрыва газа в доме в Подмосковье
- РИА Новости
«Поисковые работы в Ступине завершены. В результате взрыва пострадали 26 человек, из них шестеро погибли и шестеро госпитализированы», — говорится в заявлении в Telegram.
Отмечается, что к ликвидации последствий взрыва привлекли более 260 человек и 64 единицы техники.
В жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступине 11 апреля произошёл взрыв бытового газа.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что семьям погибших при ЧП выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.