Семьям погибших при взрыве газа в подмосковном Ступине выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших при взрыве бытового газа в доме в подмосковном Ступине выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

«Семьям погибших выплатим по 1 млн рублей. Пострадавшим — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью», — написал Воробьёв в Telegram.

По его словам, тех, кто остался временно без жилья, уже разместили в гостиницах.

В жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступине 11 апреля произошёл взрыв бытового газа.

По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек.

Виктория Силина, проживающая в одном из соседних домов, рассказала «Москве 24», что её семья проснулась из-за сильного грохота.