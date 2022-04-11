РКН потребовал от Google принять меры по исключению угроз в адрес российских пользователей

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Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительного принятия мер по исключению из её сервисов угроз в адрес российских пользователей. Об этом говорится в сообщении регулятора.
РКН потребовал от Google принять меры по исключению угроз в адрес российских пользователей
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что сервис Google.Translate при вводе для перевода словосочетания «dear Russians» (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы «dead Russians» (мёртвые россияне).

При этом при запросах с упоминанием других национальностей такие предложения не появлялись. 

Регулятор потребовал, чтобы Google LLC приняла исчерпывающие меры по недопущению таких ситуаций в отношении пользователей из России и проинформировала Роскомнадзор о причинах появления подобных сообщений.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ».

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