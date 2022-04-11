Сербский посол обсудил в Москве планы по участию делегации из Белграда в ПМЭФ-2022
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«Между Россией и Сербией традиционно поддерживается активный политический диалог, охватывающий широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международную проблематику», — заявил российский представитель.
Кобяков также подчеркнул, что Сербия проявила дружественную к России позицию, когда не присоединилась к санкциям.
«Сербский народ с большим удовольствием приезжает в культурную столицу России — Санкт-Петербург, — в том числе и для участия в деловых мероприятиях. В настоящий момент формируется делегация для участия в ПМЭФ-2022», — сообщил Бабич.
Ранее стало известно, что Россия и Египет обсудили вопросы подготовки к ПМЭФ-2022.