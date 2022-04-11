Сербский посол обсудил в Москве планы по участию делегации из Белграда в ПМЭФ-2022

Посол Сербии в России Момчило Бабич обсудил на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым двустороннее сотрудничество и планы по участию сербской делегации в 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.

«Между Россией и Сербией традиционно поддерживается активный политический диалог, охватывающий широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международную проблематику», — заявил российский представитель.

Кобяков также подчеркнул, что Сербия проявила дружественную к России позицию, когда не присоединилась к санкциям.

«Сербский народ с большим удовольствием приезжает в культурную столицу России — Санкт-Петербург, — в том числе и для участия в деловых мероприятиях. В настоящий момент формируется делегация для участия в ПМЭФ-2022», — сообщил Бабич.

Ранее стало известно, что Россия и Египет обсудили вопросы подготовки к ПМЭФ-2022.