Россия и Египет обсудили вопросы подготовки к ПМЭФ-2022

Советник президента России Антон Кобяков и чрезвычайный и полномочный посол Египта в России Назих Али Бахаэльдин Эльнаггари обсудили вопросы подготовки к ПМЭФ-2022.

Об этом сообщает kp.ru.

«Россию и Египет связывают многолетние доверительные отношения, и мы намерены последовательно наращивать темпы экономического сотрудничества. В числе перспективных проектов, представляющих взаимный интерес для двух стран, — модернизация крупных объектов, в частности реализация промышленной зоны в Айн-Сохне, которая способствует расширению бизнес-возможностей российских компаний на Ближнем Востоке и в Африке», — заявил Кобяков.

На Петербургском международном экономическом форуме Египет выступает в статусе страны-гостя.

Как отметил Кобяков, российская сторона приложит все усилия, чтобы помочь представителям Египта подготовить своё участие на самом высоком уровне.

«Опыт совместно проведённого саммита Россия — Африка в 2019 году помогает нам учесть все необходимые организационные вопросы и рассказать на площадке ПМЭФ о достигнутых результатах за три прошедших года», — добавил он.

Ранее политолог, директор Института современного государственного развития Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников в беседе с «Невскими новостями» рассказал о значении ПМЭФ для петербургских компаний.