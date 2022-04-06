Россия и Египет обсудили вопросы подготовки к ПМЭФ-2022

Короткая ссылка
Советник президента России Антон Кобяков и чрезвычайный и полномочный посол Египта в России Назих Али Бахаэльдин Эльнаггари обсудили вопросы подготовки к ПМЭФ-2022.
Россия и Египет обсудили вопросы подготовки к ПМЭФ-2022
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Россию и Египет связывают многолетние доверительные отношения, и мы намерены последовательно наращивать темпы экономического сотрудничества. В числе перспективных проектов, представляющих взаимный интерес для двух стран, — модернизация крупных объектов, в частности реализация промышленной зоны в Айн-Сохне, которая способствует расширению бизнес-возможностей российских компаний на Ближнем Востоке и в Африке», — заявил Кобяков.

На Петербургском международном экономическом форуме Египет выступает в статусе страны-гостя.

Как отметил Кобяков, российская сторона приложит все усилия, чтобы помочь представителям Египта подготовить своё участие на самом высоком уровне.

«Опыт совместно проведённого саммита Россия — Африка в 2019 году помогает нам учесть все необходимые организационные вопросы и рассказать на площадке ПМЭФ о достигнутых результатах за три прошедших года», — добавил он.

Ранее политолог, директор Института современного государственного развития Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников в беседе с «Невскими новостями» рассказал о значении ПМЭФ для петербургских компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить