Госсовет Крыма принял закон о лишении госнаград дискредитирующих республику и Россию лиц

В Госсовете Крыма приняли закон, позволяющий лишать крымских государственных наград лиц, которые дискредитируют Республику Крым и Россию.

«Принят сегодня закон, который даёт право Государственному совету принимать решение о лишении государственных наград Республики Крым тех награждённых, которые своими действиями дискредитировали себя, звания и работают против Крыма и России», — цитирует телеканал «Крым 24» вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что все, кто ведёт антироссийскую деятельность, должны быть лишены крымских наград и почётных званий.

Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил о необходимости национализации активов организаторов блокады Крыма на территории России.