В Крыму призвали к национализации имущества организаторов блокады полуострова

Короткая ссылка
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил о необходимости национализации активов организаторов блокады Крыма на территории России.
В Крыму призвали к национализации имущества организаторов блокады полуострова
  • РИА Новости

По его словам, организаторы водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокады Крыма являются бывшими крымчанами, которые ранее имели на полуострове бизнес.

«Призываем рассмотреть вопрос о национализации их имущества и организаций, которые с ними связаны», — цитирует РИА Новости Умерова.

Он добавил, что многие активы уже перерегистрированы, но это не должно помешать принять справедливое решение.

Ранее депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил конфисковать в России имущество украинских олигархов, которые выступают против России и поддерживают режим Владимира Зеленского.

Он предложил вырученные средства от продажи имущества направить на восстановление Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить