В Крыму призвали к национализации имущества организаторов блокады полуострова
- РИА Новости
По его словам, организаторы водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокады Крыма являются бывшими крымчанами, которые ранее имели на полуострове бизнес.
«Призываем рассмотреть вопрос о национализации их имущества и организаций, которые с ними связаны», — цитирует РИА Новости Умерова.
Он добавил, что многие активы уже перерегистрированы, но это не должно помешать принять справедливое решение.
Ранее депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил конфисковать в России имущество украинских олигархов, которые выступают против России и поддерживают режим Владимира Зеленского.
Он предложил вырученные средства от продажи имущества направить на восстановление Донбасса.