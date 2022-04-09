В Крыму призвали к национализации имущества организаторов блокады полуострова

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил о необходимости национализации активов организаторов блокады Крыма на территории России.

По его словам, организаторы водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокады Крыма являются бывшими крымчанами, которые ранее имели на полуострове бизнес.

«Призываем рассмотреть вопрос о национализации их имущества и организаций, которые с ними связаны», — цитирует РИА Новости Умерова.

Он добавил, что многие активы уже перерегистрированы, но это не должно помешать принять справедливое решение.

Ранее депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил конфисковать в России имущество украинских олигархов, которые выступают против России и поддерживают режим Владимира Зеленского.

Он предложил вырученные средства от продажи имущества направить на восстановление Донбасса.