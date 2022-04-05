В Крыму поддержали инициативу об изъятии имущества у отдельной категории иностранцев
- РИА Новости
Речь идёт о законодательной инициативе госсовета республики по внесению в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменения в ст. 235 ч. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и регулировании отдельных правоотношений по принудительному изъятию имущества».
«За» проголосовали 73 депутата.
Ранее депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил конфисковать в России имущество украинских олигархов, которые выступают против России и поддерживают режим Владимира Зеленского.
Он предложил вырученные средства от продажи имущества направить на восстановление Донбасса.