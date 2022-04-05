В Крыму поддержали инициативу об изъятии имущества у отдельной категории иностранцев

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Крымские депутаты в ходе заочного голосования выступили за принятие поправок в Гражданский кодекс, согласно которым у иностранцев, совершивших недружественные действия в отношении России, в принудительном порядке будут изымать имущество.
В Крыму поддержали инициативу об изъятии имущества у отдельной категории иностранцев
  • РИА Новости

Речь идёт о законодательной инициативе госсовета республики по внесению в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменения в ст. 235 ч. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и регулировании отдельных правоотношений по принудительному изъятию имущества».

«За» проголосовали 73 депутата.

Ранее депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил конфисковать в России имущество украинских олигархов, которые выступают против России и поддерживают режим Владимира Зеленского.

Он предложил вырученные средства от продажи имущества направить на восстановление Донбасса.

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