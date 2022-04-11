Очевидица рассказала подробности о произошедшем в Ступине

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Жительница подмосковного Ступина, где произошёл взрыв газа в жилом доме, рассказала о произошедшем.
Очевидица рассказала подробности о произошедшем в Ступине
  • © МЧС РФ

«Это было в 05:45. Сильный взрыв — я подскочила, и кошка у меня отреагировала, испугалась так. Подошла, посмотрела — вроде бы на дорогах всё чисто. И через час мне прислали фото. На фото я посмотрела — так, дом похож на Центральный, 4. С другой стороны, где детский сад, повыбивало окна в подъездах в квартирах. На это страшно, конечно, смотреть... Очень много пожарных, много скорой, много службы спасения — и люди, конечно, все в шоке», — сказала Любовь Гончар в беседе с Пятым каналом.

В понедельник, 11 апреля, в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступине произошёл взрыв бытового газа.

По последним данным, погибли два человека.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручение организовать размещение эвакуированных жильцов.

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