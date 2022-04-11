Губернатор Московской области Воробьёв поручил расселить эвакуированных в Ступине жильцов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступине. Он поручил организовать размещение эвакуированных жильцов.
Губернатор Московской области Воробьёв поручил расселить эвакуированных в Ступине жильцов
  • РИА Новости

«Сегодня в Ступине произошёл взрыв газа в жилом доме, к сожалению, есть погибшие. Ситуацию держу на контроле. Поручил главе организовать размещение эвакуированных жильцов», — написал он в Telegram.

На место происшествия выехали вице-губернатор Евгений Хромушин и министр энергетики Александр Самарин. Также работают экстренные службы.

В жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступине произошёл взрыв бытового газа.

По последним данным, погибли два человека.

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