Губернатор Московской области Воробьёв поручил расселить эвакуированных в Ступине жильцов
- РИА Новости
«Сегодня в Ступине произошёл взрыв газа в жилом доме, к сожалению, есть погибшие. Ситуацию держу на контроле. Поручил главе организовать размещение эвакуированных жильцов», — написал он в Telegram.
На место происшествия выехали вице-губернатор Евгений Хромушин и министр энергетики Александр Самарин. Также работают экстренные службы.
В жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступине произошёл взрыв бытового газа.
По последним данным, погибли два человека.