Депутат Водолацкий поддержал идею учреждения дня памяти жертв украинских националистов

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT предложение учредить 2 мая ежегодный нерабочий день памяти жертв украинских националистов.

Такое предложение ранее выдвинул депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

«Учитывая, что очень много людей пострадали на Украине за то, что они разговаривают по-русски, за то, что у них русские корни... Конечно, в память об этих людях для наших поколений мы должны этот день учредить. Я Фёдорова поддерживаю», — пояснил депутат.

При этом парламентарий отметил, что вопрос с датой подлежит обсуждению.

«Идея хорошая, дату нужно обсудить со всеми общественниками, с представителями Луганской и Донецкой республик», — пояснил Водолацкий.

Кроме того, он подчеркнул, что эту дату нужно обсуждать только после проведения денацификации Украины.