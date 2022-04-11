Финансовый аналитик Сагалаев дал прогноз по ситуации с ценами на продукты и лекарства

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Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев выразил мнение, что в России цены на лекарства и импортные продукты могут снизиться.
Финансовый аналитик Сагалаев дал прогноз по ситуации с ценами на продукты и лекарства
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru он заявил, что изменение курса рубля должно было отразиться на товарах, напрямую от него зависящих. Речь идёт либо об импортной продукции, либо о той, в производство которой заложена большая доля составляющих, привезённых из-за рубежа.

К ней относятся, в частности, бытовая техника и электроника.

«Снижение цен на такие продукты, как сахар, пшеница, гречка, товары личной гигиены и другие, вызвано, опять же, не курсом рубля. Цены на них были взвинчены жадностью продавцов, которые решили заработать на ажиотажном спросе в конце февраля. Так что цены во многих случаях повышали искусственно. Теперь спрос упал и цены приходят в норму, но ни о каких системных и экономических причинах говорить не приходится», — добавил Сагалаев.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.

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