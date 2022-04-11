Следователи проводят обыски в газовой компании после взрыва в Ступине

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Следователи проводят обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях после взрыва в подмосковном Ступине. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следователи проводят обыски в газовой компании после взрыва в Ступине
  • © ГУ МЧС РФ по Московской области

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области из числа наиболее опытных и квалифицированных, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства», — сообщил Следственный комитет.

В жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступине произошёл взрыв бытового газа. По последним данным, погибли два человека.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв держит на контроле ситуацию, он поручил организовать размещение эвакуированных жильцов.

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