Следователи проводят обыски в газовой компании после взрыва в Ступине
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«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области из числа наиболее опытных и квалифицированных, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства», — сообщил Следственный комитет.
В жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступине произошёл взрыв бытового газа. По последним данным, погибли два человека.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв держит на контроле ситуацию, он поручил организовать размещение эвакуированных жильцов.