СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом с детьми в Саранске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения автобуса с юными спортсменами с автомобилем в Саранске.
СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом с детьми в Саранске
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В результате ДТП в медицинское учреждение с целью обследования обращались девять несовершеннолетних пассажиров автобуса. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметили в СК.

Уточняется, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее в ГИБДД Мордовии сообщили, что автобус, перевозивший юных спортсменов на соревнования, столкнулся с автомобилем в Саранске.

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