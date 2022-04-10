В Саранске автобус с детьми столкнулся с грузовиком

В ГИБДД Мордовии сообщили, что автобус, перевозивший юных спортсменов на соревнования, столкнулся с автомобилем в Саранске.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На улице Советская в Саранске при выезде с второстепенной автодороги на главную водитель автобуса Neoplan, перевозивший из Тольятти в Саранск на соревнования по плаванию 55 человек, из которых 48 детей, совершил столкновение с автомашиной MAN», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в результате аварии в медицинское учреждение обращались водитель и двое пассажиров грузового автомобиля, а также четверо несовершеннолетних пассажиров автобуса. Все они после осмотра отпущены.

Ранее сообщалось, что иркутская областная прокуратура начала проверку по факту ДТП в Приангарье, где при столкновении автобуса и иномарки два человека погибли и трое были госпитализированы.