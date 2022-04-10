В Орле опровергли информацию об отказе кафе обслуживать российских военных

Информация об отказе сотрудников кафе в Орле обслуживать российских военных является выдуманной. Как заявили сотрудники заведения, целью данной провокации было стремление блогеров набрать популярность.

Ранее в соцсетях Орла стали распространять сообщения о якобы отказе обслуживать российских военных в кафе. По данным некоторых блогеров, военных «даже не пустили в заведение».

«Это целиком и полностью выдуманная история, опубликованная с целью опорочить наше имя. И на которой многие блогеры решили заработать дешёвые лайки», — говорится в сообщении кафе в соцсети.

Заведение уже участвовало в поддержке российских военных, которые останавливались на отдых, отмечается в тексте.

2 апреля Большой театр анонсировал благотворительную акцию, направленную на поддержку семей погибших военных и беженцев из Донбасса, её откроет спектакль «Спартак».