Глава РХБЗ ВС Кириллов: Запад блокирует инициативы России по биологическому оружию
- РИА Новости
«Российская Федерация постоянно предпринимает усилия по созданию юридически обязывающего механизма проверки в рамках конвенции, однако указанная инициатива последовательно блокируется коллективным Западом во главе с США с 2001 года», — заявил он в разговоре с RT.
Кириллов добавил, что отсутствие данного механизма по своему содержанию «приближается больше к совместному политическому заявлению» стран-участниц, чем к полномасштабному договору.
«Другим «слабым местом» конвенции является отсутствие конкретного перечня патогенных биологических агентов (ПБА), токсинов и критических технологий, имеющих отношение к предмету договора, а также возможность двоякого толкования некоторых положений договора», — сообщил он.
Ранее Кириллов заявил, что российская сторона считает, что на Украине создавались компоненты биологического оружия.
Полная версия интервью начальника войск РХБЗ ВС России доступна на сайте RT.