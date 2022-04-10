Глава РХБЗ ВС Кириллов: Запад блокирует инициативы России по биологическому оружию

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что коллективный Запад блокирует инициативы российской стороны по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

«Российская Федерация постоянно предпринимает усилия по созданию юридически обязывающего механизма проверки в рамках конвенции, однако указанная инициатива последовательно блокируется коллективным Западом во главе с США с 2001 года», — заявил он в разговоре с RT.

Кириллов добавил, что отсутствие данного механизма по своему содержанию «приближается больше к совместному политическому заявлению» стран-участниц, чем к полномасштабному договору.

«Другим «слабым местом» конвенции является отсутствие конкретного перечня патогенных биологических агентов (ПБА), токсинов и критических технологий, имеющих отношение к предмету договора, а также возможность двоякого толкования некоторых положений договора», — сообщил он.

Ранее Кириллов заявил, что российская сторона считает, что на Украине создавались компоненты биологического оружия.

Полная версия интервью начальника войск РХБЗ ВС России доступна на сайте RT.