В Крыму назвали сообщения о минировании Крымского моста постановкой с Украины

Сообщения о «минировании» Крымского моста в Крыму являются фальшивкой, информация рассылается украинским центром информационно-психологических операций и «диванными вояками», заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«По мессенджерам Крыма идёт фейковая рассылка якобы от МЧС России с вкрадчивыми страшилками о якобы минировании Крымского моста и других дорог, отсутствии безопасных путей выезда из Крыма, призывы не выходить из дома, в том числе не выезжать на машинах, и ждать сигналов гражданской обороны, если взрывы все-таки произойдут», — цитирует РИА Новости его заявление.

По словам Крючкова, данная постановка с Украины направлена на создание паники на полуострове и материке.

«Никаких сообщений о минировании каких-либо объектов в Крыму нет», — сказал он.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с RT, что в жизни Крыма многое поменялось за последние годы, но неизменным остался тот факт, что крымчане ни разу не усомнились в правильности своего выбора в 2014 году.