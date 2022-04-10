В Крыму назвали сообщения о минировании Крымского моста постановкой с Украины
«По мессенджерам Крыма идёт фейковая рассылка якобы от МЧС России с вкрадчивыми страшилками о якобы минировании Крымского моста и других дорог, отсутствии безопасных путей выезда из Крыма, призывы не выходить из дома, в том числе не выезжать на машинах, и ждать сигналов гражданской обороны, если взрывы все-таки произойдут», — цитирует РИА Новости его заявление.
По словам Крючкова, данная постановка с Украины направлена на создание паники на полуострове и материке.
«Никаких сообщений о минировании каких-либо объектов в Крыму нет», — сказал он.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с RT, что в жизни Крыма многое поменялось за последние годы, но неизменным остался тот факт, что крымчане ни разу не усомнились в правильности своего выбора в 2014 году.