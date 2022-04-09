Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как проводят свои розыгрыши

Короткая ссылка
Пранкеры Вован и Лексус рассказали подробности проведения своих розыгрышей.
Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как проводят свои розыгрыши
  • Gettyimages.ru
  • © TARIK KIZILKAYA

В беседе с телеканалом «360» они заявили, что кандидатуру для очередного пранка подсказывают журналисты.

«Мы думаем, как подобраться к его окружению, как подойти к протоколу, как вести переговоры. Дальше больше работы занимает именно общение с аппаратом человека, чем с самим человеком <...> В принципе, это такая протокольная работа», — сообщили они.

По их словам, самым главным в разговоре с разыгрываемым является не знание языка, а дипломатичность, умение договариваться и понимать, как происходят коммуникации на этом уровне.

«Хотя, как оказалось, сложнее дозваниваться не до глав государств, а до звёзд шоу-бизнеса мирового уровня», — утверждают Вован и Лексус.

Ранее сообщалось, что администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал пранкеров Вована и Лексуса, которые недавно опубликовали видео с розыгрышами британских министров обороны и внутренних дел Бена Уоллеса и Прити Патель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить