Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как проводят свои розыгрыши

Пранкеры Вован и Лексус рассказали подробности проведения своих розыгрышей.

В беседе с телеканалом «360» они заявили, что кандидатуру для очередного пранка подсказывают журналисты.

«Мы думаем, как подобраться к его окружению, как подойти к протоколу, как вести переговоры. Дальше больше работы занимает именно общение с аппаратом человека, чем с самим человеком <...> В принципе, это такая протокольная работа», — сообщили они.

По их словам, самым главным в разговоре с разыгрываемым является не знание языка, а дипломатичность, умение договариваться и понимать, как происходят коммуникации на этом уровне.

«Хотя, как оказалось, сложнее дозваниваться не до глав государств, а до звёзд шоу-бизнеса мирового уровня», — утверждают Вован и Лексус.

Ранее сообщалось, что администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал пранкеров Вована и Лексуса, которые недавно опубликовали видео с розыгрышами британских министров обороны и внутренних дел Бена Уоллеса и Прити Патель.